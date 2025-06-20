«Ответ будет катастрофичен»: Путин предупредил Киев о последствиях применения «грязной бомбы»

«Это было бы колоссальной ошибкой со стороны тех, кого мы называем неонацистами на территории Украины. Может, это было бы их последней ошибкой. И здравый смысл, и практика говорят о том, что мы всегда отвечаем на угрозы зеркально. Ответ наш будет очень жёстким и скорее всего катастрофичен для режима неонацистов, и к сожалению для самой Украины. Надеюсь, что до этого никогда не дойдёт», — сказал Путин на ПМЭФ.