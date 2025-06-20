«Ответ будет катастрофичен»: Путин предупредил Киев о последствиях применения «грязной бомбы»
Путин: Применение «грязной бомбы» ВСУ было бы последней ошибкой Украины
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Применение ВСУ «грязной бомбы» было бы последней ошибкой Украины. Если до этого дойдёт, то ответ РФ будет катастрофичен, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
«Это было бы колоссальной ошибкой со стороны тех, кого мы называем неонацистами на территории Украины. Может, это было бы их последней ошибкой. И здравый смысл, и практика говорят о том, что мы всегда отвечаем на угрозы зеркально. Ответ наш будет очень жёстким и скорее всего катастрофичен для режима неонацистов, и к сожалению для самой Украины. Надеюсь, что до этого никогда не дойдёт», — сказал Путин на ПМЭФ.
Ранее Путин заявил, что Россия создаёт зону безопасности, а ВСУ вынуждены отвлекать туда силы. Он также отметил, что у ВС РФ нет цели забрать украинский приграничный город Сумы, но такая возможность не исключена. Кроме того, российский лидер назвал всю Украину «нашей», так как русские и украинцы — один народ. Президент опроверг мнение о том, что РФ добивается капитуляции Киева.