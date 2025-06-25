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Регион
25 июня, 13:39

В Кремле рассказали о предстоящих встречах Путина на саммите ЕАЭС в Минске

Ушаков: В графике Путина нет встреч в Минске, но возможны контакты «на ногах»

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

В расписании президента РФ Владимира Путина нет запланированных двусторонних встреч в Минске. Однако не исключено, что краткие переговоры будут организованы «на ногах», заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Мы не фиксируем отдельных встреч, но, судя по всему, судя по настроениям лидеров, о которых, в частности, я знаю, могут быть предусмотрены неформальные встречи <…> нашего президента с отдельными лидерами», — пояснил представитель Кремля.

В рамках саммита ЕАЭС запланированы, в том числе, обстоятельные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Также не исключается возможность отдельной встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. По словам Ушакова, подобные мероприятия всегда предоставляют участникам возможность для неформальных, кратких бесед. Он выразил уверенность, что саммит в Минске не станет исключением.

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Напомним, с 26 по 27 июня президент России Владимир Путин и главы стран-участниц ЕАЭС примут участие в ряде ключевых мероприятий в Минске, включая Евразийский экономический форум и заседание Высшего Евразийского экономического совета. Премьер Армении Никол Пашинян примет участие в мероприятии по видеосвязи.

Мария Любицкая
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