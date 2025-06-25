В Кремле рассказали о предстоящих встречах Путина на саммите ЕАЭС в Минске

В расписании президента РФ Владимира Путина нет запланированных двусторонних встреч в Минске. Однако не исключено, что краткие переговоры будут организованы «на ногах», заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Мы не фиксируем отдельных встреч, но, судя по всему, судя по настроениям лидеров, о которых, в частности, я знаю, могут быть предусмотрены неформальные встречи <…> нашего президента с отдельными лидерами», — пояснил представитель Кремля.