В Кремле рассказали о предстоящих встречах Путина на саммите ЕАЭС в Минске
Ушаков: В графике Путина нет встреч в Минске, но возможны контакты «на ногах»
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru
В расписании президента РФ Владимира Путина нет запланированных двусторонних встреч в Минске. Однако не исключено, что краткие переговоры будут организованы «на ногах», заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.
«Мы не фиксируем отдельных встреч, но, судя по всему, судя по настроениям лидеров, о которых, в частности, я знаю, могут быть предусмотрены неформальные встречи <…> нашего президента с отдельными лидерами», — пояснил представитель Кремля.
В рамках саммита ЕАЭС запланированы, в том числе, обстоятельные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Также не исключается возможность отдельной встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. По словам Ушакова, подобные мероприятия всегда предоставляют участникам возможность для неформальных, кратких бесед. Он выразил уверенность, что саммит в Минске не станет исключением.
Напомним, с 26 по 27 июня президент России Владимир Путин и главы стран-участниц ЕАЭС примут участие в ряде ключевых мероприятий в Минске, включая Евразийский экономический форум и заседание Высшего Евразийского экономического совета. Премьер Армении Никол Пашинян примет участие в мероприятии по видеосвязи.