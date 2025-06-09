В Кремле ответили на вопрос о визите Путина в Венгрию

Визит президента России Владимира Путина в Венгрию пока не стоит на повестке дня. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление премьер-министра европейской страны Виктора Орбана, пообещавшего тёплый приём лидеру РФ.

«Пока такой темы на повестке дня не стоит», — сказал представитель Кремля на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.