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Регион
9 июня, 09:50

В Кремле ответили на вопрос о визите Путина в Венгрию

Песков: Поездка Путина в Венгрию пока не стоит на повестке дня

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Визит президента России Владимира Путина в Венгрию пока не стоит на повестке дня. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление премьер-министра европейской страны Виктора Орбана, пообещавшего тёплый приём лидеру РФ.

«Пока такой темы на повестке дня не стоит», — сказал представитель Кремля на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

Орбан заявил, что «русские понимают только язык силы»
Орбан заявил, что «русские понимают только язык силы»

Напомним, накануне Орбан заявил, что Путину в Венгрии обеспечат достойный приём в случае визита. Кроме того, политик раскритиковал антироссийские санкции, заявив, что они негативно сказываются на экономике Евросоюза.

Александр Юнашев
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