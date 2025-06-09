В Кремле ответили на вопрос о визите Путина в Венгрию
Песков: Поездка Путина в Венгрию пока не стоит на повестке дня
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Визит президента России Владимира Путина в Венгрию пока не стоит на повестке дня. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление премьер-министра европейской страны Виктора Орбана, пообещавшего тёплый приём лидеру РФ.
«Пока такой темы на повестке дня не стоит», — сказал представитель Кремля на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, накануне Орбан заявил, что Путину в Венгрии обеспечат достойный приём в случае визита. Кроме того, политик раскритиковал антироссийские санкции, заявив, что они негативно сказываются на экономике Евросоюза.