Пашинян примет участие в саммите ЕАЭС по видеосвязи
Ушаков: Пашинян примет участие в саммите ЕАЭС в режиме онлайн
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В пятницу, 27 июня, в Минске состоится саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором лично примут участие лидеры России Владимир Путин, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Киргизии Садыр Жапаров. Премьер-министр Армении Никол Пашинян будет участвовать в мероприятии дистанционно, посредством видеосвязи, сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.
«27 июня под председательством Белоруссии пройдёт заседание Высшего Евразийского экономического совета. В нём примут участие президенты России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии», — сказал он в ходе брифинга.
Пашинян будет участвовать в заседании по видеосвязи. Ушаков добавил, что армянский премьер уже заявлял об этом намерении на предыдущей встрече.
Ранее Пашинян заявил, что Армения не может быть одновременно членом ЕАЭС и Евросоюза. По его словам, властям в будущем придётся сделать окончательный выбор.