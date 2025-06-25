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Регион
25 июня, 13:09

Пашинян примет участие в саммите ЕАЭС по видеосвязи

Ушаков: Пашинян примет участие в саммите ЕАЭС в режиме онлайн

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

В пятницу, 27 июня, в Минске состоится саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором лично примут участие лидеры России Владимир Путин, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Киргизии Садыр Жапаров. Премьер-министр Армении Никол Пашинян будет участвовать в мероприятии дистанционно, посредством видеосвязи, сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

«27 июня под председательством Белоруссии пройдёт заседание Высшего Евразийского экономического совета. В нём примут участие президенты России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии», — сказал он в ходе брифинга.

Пашинян будет участвовать в заседании по видеосвязи. Ушаков добавил, что армянский премьер уже заявлял об этом намерении на предыдущей встрече.

Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры
Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

Ранее Пашинян заявил, что Армения не может быть одновременно членом ЕАЭС и Евросоюза. По его словам, властям в будущем придётся сделать окончательный выбор.

Наталья Демьянова
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