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13 июня, 14:06

Пашинян признал, что ему придётся выбирать между ЕАЭС и Евросоюзом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Asatur Yesayants

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Asatur Yesayants

Армения не может быть одновременно членом ЕАЭС и ЕС. Властям в будущем придётся сделать окончательный выбор — завил премьер-министр республики Никол Пашинян на форуме GLOBSEC 2025 в Праге.

«Мы понимаем, что мы не можем быть одновременно членами ЕАЭС и ЕС. И, очевидно, что в какой-то момент в будущем нам нужно будет принять решение. Но очень важно, чтобы решение было принято гражданами Армении, конечно, под руководством правительства и парламента», — ответил он.

Он подчеркнул, что пока в этом нет настоятельной необходимости. Поэтому власти сосредоточатся на реформах, чтобы они максимально соответствовали стандартам ЕС. Когда время придёт, то вопрос будет внесён в политическую повестку.

Помимо этого Пашинян отметил, что принятый парламентом Армении закон о начале процесса вступления в ЕС — это стимул расширения повестки демократических преобразований.

Республиканская партия Армении призвала объявить импичмент Пашиняну
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Вместе с тем Пашинян озвучил и другую позицию: Ереван не намерен прекращать российское военное присутствие в Армении. По словам премьер-министра, приоритетом для его страны сейчас является достижение долгосрочного мира и стабильности со своими соседями.

Юлия Сафиулина
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