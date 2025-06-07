Республиканская партия Армении призвала объявить импичмент Пашиняну
Экс-президент Армении Саргсян инициировал обсуждение вотума недоверия Пашиняну
Никол Пашинян. Обложка © Life.ru
Республиканская партия (РПА) третьего президента Армении Сержа Саргсяна обратилась к парламентской фракции «Честь имею» с предложением инициировать вотум недоверия премьер-министру Николу Пашиняну. Партия предлагает фракции выдвинуть одного из опытных членов совета РПА в качестве претендента на пост премьера и подготовить проект постановления о начале процедуры.
В опубликованном заявлении отмечается, что на сегодня оппозиция не представила альтернативную кандидатуру на пост главы правительства. Республиканцы подчёркивают, что формирование нового кабинета должно базироваться на принципах национального согласия. В числе оснований для запуска процедуры называется невыполнение действующим правительством программы, утверждённой в 2021 году. В обращении содержится призыв к остальным оппозиционным силам подключиться к процессу.
Для начала процесса необходимо предложить нового кандидата на пост премьер-министра. Инициатива может быть реализована при поддержке не менее 54 депутатов из 107. В распоряжении оппозиционных фракций «Армения» и «Честь имею» — 34 мандата. У правящей политической силы «Гражданский договор» — 69 мест, ещё четверо парламентариев не входят ни в одну из фракций.
А ранее стало известно, что новый начальник полиции Армении Арам Казарян является братом криминального авторитета Артура Казаряна, известного как Туй Канакерский. На брифинге Саркисян попыталась успокоить общественность, заверив, что родственные связи не повлияют на работу Казаряна на новой должности.