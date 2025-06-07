Республиканская партия Армении призвала объявить импичмент Пашиняну

Республиканская партия (РПА) третьего президента Армении Сержа Саргсяна обратилась к парламентской фракции «Честь имею» с предложением инициировать вотум недоверия премьер-министру Николу Пашиняну. Партия предлагает фракции выдвинуть одного из опытных членов совета РПА в качестве претендента на пост премьера и подготовить проект постановления о начале процедуры.

В опубликованном заявлении отмечается, что на сегодня оппозиция не представила альтернативную кандидатуру на пост главы правительства. Республиканцы подчёркивают, что формирование нового кабинета должно базироваться на принципах национального согласия. В числе оснований для запуска процедуры называется невыполнение действующим правительством программы, утверждённой в 2021 году. В обращении содержится призыв к остальным оппозиционным силам подключиться к процессу.

Для начала процесса необходимо предложить нового кандидата на пост премьер-министра. Инициатива может быть реализована при поддержке не менее 54 депутатов из 107. В распоряжении оппозиционных фракций «Армения» и «Честь имею» — 34 мандата. У правящей политической силы «Гражданский договор» — 69 мест, ещё четверо парламентариев не входят ни в одну из фракций.