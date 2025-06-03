Премьер-министра Монголии отправили в отставку тайным голосованием

В Монголии Великий государственный хурал тайным голосованием решил отправить в отставку премьер-министра Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Пресс-служба парламента подтвердила, что премьер продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового главы правительства.

По информации парламента, для получения вотума доверия Оюун-Эрдэнэ требовалось одобрение большинства депутатов – 64 голоса. Поскольку это не произошло, было принято решение рассмотреть вопрос об его отставке. Спикер парламента Дашзэгвийн Амарбаясгалан поручил премьеру оставаться на посту до назначения нового руководителя кабинета министров, которое должно состояться в течение 30 дней.

На фоне политической нестабильности в Улан-Баторе проходят мирные пикеты. Протестующие требуют отставки премьера и объяснений по поводу высоких расходов его 22-летнего сына, который стал объектом обсуждения после публикации в соцсетях фотографий с дорогими подарками для невесты – кольцом с бриллиантом, автомобилем и брендовой сумкой стоимостью в несколько тысяч долларов. Это вызвало шквал критики со стороны общественности.