Премьер-министра Монголии отправили в отставку тайным голосованием
Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Обложка © X / Л.Оюун-Эрдэнэ
В Монголии Великий государственный хурал тайным голосованием решил отправить в отставку премьер-министра Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Пресс-служба парламента подтвердила, что премьер продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового главы правительства.
По информации парламента, для получения вотума доверия Оюун-Эрдэнэ требовалось одобрение большинства депутатов – 64 голоса. Поскольку это не произошло, было принято решение рассмотреть вопрос об его отставке. Спикер парламента Дашзэгвийн Амарбаясгалан поручил премьеру оставаться на посту до назначения нового руководителя кабинета министров, которое должно состояться в течение 30 дней.
На фоне политической нестабильности в Улан-Баторе проходят мирные пикеты. Протестующие требуют отставки премьера и объяснений по поводу высоких расходов его 22-летнего сына, который стал объектом обсуждения после публикации в соцсетях фотографий с дорогими подарками для невесты – кольцом с бриллиантом, автомобилем и брендовой сумкой стоимостью в несколько тысяч долларов. Это вызвало шквал критики со стороны общественности.
Кроме того, протестующие выступают против недавно принятого закона о Фонде национального благосостояния, который должен обеспечить равный доход от природных богатств страны для всех граждан. Они требуют увеличить средства ФНБ за счёт национализации крупнейших стратегических месторождений, защищая тем самым интересы народа.
Ранее Life.ru писал, что в Польше завершились президентские выборы, победу на которых одержал антироссийский историк Кароль Навроцкий. При этом новый польский президент выступает против вступления Украины в НАТО.