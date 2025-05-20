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Регион
20 мая, 15:58

Монголия собралась превратить пустыню Гоби в промышленный оазис

Монголия хочет сделать пустыню Гоби промышленным регионом с зелёной энергетикой

Фото © Freepik / Wirestock

Фото © Freepik / Wirestock

Правительство Монголии объявило о масштабных планах по преобразованию пустыни Гоби в диверсифицированный промышленный регион. Основной акцент сделают на развитии «зелёной» энергетики, строительстве инфраструктуры и усилении приграничных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба монгольского кабмина.

Работы затронут аймаки Говь-Сумбэр, Умнеговь, Дундговь и Дорноговь. Там за счёт бюджетных средств начнётся реализация проектов по строительству дорог, модернизации трассы Улан-Батор — Замын-Ууд и созданию лабораторий на пограничных переходах.

Гоби — третья по величине пустыня в мире, расположенная на территории Монголии и Китая. Её площадь — около 1,3 миллиона квадратных километров. Власти уверены: при грамотной стратегии регион может стать промышленным центром национального масштаба.

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Ранее Монголия и Япония заключили соглашение о взаимной передаче оборонных технологий и оборудования. Документ подписали министр обороны Монголии Сандаг Бямбацогт и посол Японии Игавахара Масару. Теперь страны смогут совместно развивать военные технологии и контролировать их использование. В Токио рассчитывают, что это усилит производственную и научную базу оборонной отрасли.

Милена Скрипальщикова
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