Монголия собралась превратить пустыню Гоби в промышленный оазис

Правительство Монголии объявило о масштабных планах по преобразованию пустыни Гоби в диверсифицированный промышленный регион. Основной акцент сделают на развитии «зелёной» энергетики, строительстве инфраструктуры и усилении приграничных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба монгольского кабмина.

Работы затронут аймаки Говь-Сумбэр, Умнеговь, Дундговь и Дорноговь. Там за счёт бюджетных средств начнётся реализация проектов по строительству дорог, модернизации трассы Улан-Батор — Замын-Ууд и созданию лабораторий на пограничных переходах.

Гоби — третья по величине пустыня в мире, расположенная на территории Монголии и Китая. Её площадь — около 1,3 миллиона квадратных километров. Власти уверены: при грамотной стратегии регион может стать промышленным центром национального масштаба.