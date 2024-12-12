Крупный сосед России на Востоке получит военные технологии Японии

Токио и Улан-Батор заключили договор о взаимной передаче оборонного оборудования и технологий. Соответствующее соглашение подписали глава МО Монголии Сандаг Бямбацогт и посол Японии Игавахара Масару, сообщает МИД Страны восходящего солнца.

Документ устанавливает чёткие правовые рамки для взаимодействия стран в сфере обороны. Соглашение определяет порядок взаимной передачи и использования технологий, а также описывает механизмы контроля за их дальнейшей судьбой. Ожидается, что «ноу-хау» двух держав в области вооружений будут использоваться для осуществления совместных проектов.