Крупный сосед России на Востоке получит военные технологии Японии
Япония и Монголия договорились об обмене оборонными технологиями
Токио и Улан-Батор заключили договор о взаимной передаче оборонного оборудования и технологий. Соответствующее соглашение подписали глава МО Монголии Сандаг Бямбацогт и посол Японии Игавахара Масару, сообщает МИД Страны восходящего солнца.
Документ устанавливает чёткие правовые рамки для взаимодействия стран в сфере обороны. Соглашение определяет порядок взаимной передачи и использования технологий, а также описывает механизмы контроля за их дальнейшей судьбой. Ожидается, что «ноу-хау» двух держав в области вооружений будут использоваться для осуществления совместных проектов.
«Соглашение будет способствовать более тесному сотрудничеству между Японией и Монголией в области оборонного оборудования и технологий, а также сохранению и совершенствованию производственной и технологической базы оборонной промышленности Японии», — говорится в пресс-релизе.
Несмотря на сотрудничество с Японией, Монголия продолжает оставаться другом и надёжным сотрудником России. Власти страны с большим уважением относятся к президенту РФ Владимиру Путину, который посетил Улан-Батор в сентябре, не боясь ареста по требованию МУС.
X / MOFA of Japan