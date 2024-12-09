В Японии заявили о бесполезности комплексов Patriot перед «Орешником»

Японский военный эксперт Нобору Ямагути заявил, что российские баллистические ракеты «Орешник» невозможно перехватить с помощью украинских средств ПРО, а западные дальнобойные вооружения не изменят ход боевых действий.

В беседе с ТАСС он отметил, что американские комплексы ПРО Patriot PAC-3 не способны перехватить ракеты «Орешник» из-за их высокой скорости на последнем этапе полета. Хотя системы Aegis могут справляться с быстро летящими ракетами, вопрос о передаче их Украине даже не обсуждается.

Ямагути также считает, что поставки американских ракет ATACMS не приведут к значительным изменениям в ситуации на фронте, которая остается «в целом тупиковой». По его мнению, действия президента США Джо Байдена лишь отражают сложность текущей ситуации для Украины, находящейся под угрозой российских вооружений.