Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

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Регион
9 декабря, 12:56

В Японии заявили о бесполезности комплексов Patriot перед «Орешником»

Японский генерал Ямагути: Комплексы Patriot PAC-3 не могут перехватить «Орешник»

Японский военный эксперт Нобору Ямагути заявил, что российские баллистические ракеты «Орешник» невозможно перехватить с помощью украинских средств ПРО, а западные дальнобойные вооружения не изменят ход боевых действий.

В беседе с ТАСС он отметил, что американские комплексы ПРО Patriot PAC-3 не способны перехватить ракеты «Орешник» из-за их высокой скорости на последнем этапе полета. Хотя системы Aegis могут справляться с быстро летящими ракетами, вопрос о передаче их Украине даже не обсуждается.

Ямагути также считает, что поставки американских ракет ATACMS не приведут к значительным изменениям в ситуации на фронте, которая остается «в целом тупиковой». По его мнению, действия президента США Джо Байдена лишь отражают сложность текущей ситуации для Украины, находящейся под угрозой российских вооружений.

Ж/д эшелоны ВСУ с техникой НАТО сгинули в огне после попытки атаковать место размещения «Орешника»
Ж/д эшелоны ВСУ с техникой НАТО сгинули в огне после попытки атаковать место размещения «Орешника»

Ранее украинские военные предприняли повторную попытку атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, с которого осуществлялся запуск новейшей российской ракеты «Орешник». Дроны были запущены из Днепропетровской области и не достигли цели.

Обложка ©

EPA/MARTIN DIVISEK

Марина Фещенко
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