В Японии заявили о бесполезности комплексов Patriot перед «Орешником»
Японский генерал Ямагути: Комплексы Patriot PAC-3 не могут перехватить «Орешник»
Японский военный эксперт Нобору Ямагути заявил, что российские баллистические ракеты «Орешник» невозможно перехватить с помощью украинских средств ПРО, а западные дальнобойные вооружения не изменят ход боевых действий.
В беседе с ТАСС он отметил, что американские комплексы ПРО Patriot PAC-3 не способны перехватить ракеты «Орешник» из-за их высокой скорости на последнем этапе полета. Хотя системы Aegis могут справляться с быстро летящими ракетами, вопрос о передаче их Украине даже не обсуждается.
Ямагути также считает, что поставки американских ракет ATACMS не приведут к значительным изменениям в ситуации на фронте, которая остается «в целом тупиковой». По его мнению, действия президента США Джо Байдена лишь отражают сложность текущей ситуации для Украины, находящейся под угрозой российских вооружений.
Ранее украинские военные предприняли повторную попытку атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, с которого осуществлялся запуск новейшей российской ракеты «Орешник». Дроны были запущены из Днепропетровской области и не достигли цели.
EPA/MARTIN DIVISEK