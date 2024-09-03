Путин назвал Монголию другом и надёжным союзником России
Церемония встречи президента РФ Владимира Путина в Монголии. Фото © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин высоко оценил крепкие дружественные связи между Россией и Монголией в течение последних десятилетий. Об этом российский лидер сказал на встрече с председателем монгольского парламента Дашзэгвийн Амарбаясгаланом.
«Мне тоже очень приятно быть в дружественной нам Монголии и вместе с монгольским народом отметить знаковое событие — наши общие победы на реке Халхин-Гол», — подчеркнул глава государства.
По его словам, Монголия показала себя очень верным и надёжным союзником Советского Союза во время смертельного противостояния с нацизмом и милитаризмом в ХХ веке. Путин добавил, что страны продолжают укреплять сотрудничество, в том числе и на уровне парламентов.
Напомним, что российская делегация посетила Монголию 2 сентября. Визит Путина был приурочен к 85-летию совместной победы советских и монгольских военнослужащих над японцами на реке Халхин-Гол. Переговоры лидеров двух стран прошли в узком составе, после чего началась встреча членов делегаций. Путин отметил возросший товарооборот между двумя странами: объёмы торговли увеличились более чем на 21%. Российский лидер также позвал президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха посетить Москву во время празднования юбилея Великой Победы в 2025 году.