Путин назвал Монголию другом и надёжным союзником России 3 сентября, 12:33 Церемония встречи президента РФ Владимира Путина в Монголии. Фото © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил крепкие дружественные связи между Россией и Монголией в течение последних десятилетий. Об этом российский лидер сказал на встрече с председателем монгольского парламента Дашзэгвийн Амарбаясгаланом.

«Мне тоже очень приятно быть в дружественной нам Монголии и вместе с монгольским народом отметить знаковое событие — наши общие победы на реке Халхин-Гол», — подчеркнул глава государства.

По его словам, Монголия показала себя очень верным и надёжным союзником Советского Союза во время смертельного противостояния с нацизмом и милитаризмом в ХХ веке. Путин добавил, что страны продолжают укреплять сотрудничество, в том числе и на уровне парламентов.

Авторы Татьяна Миссуми