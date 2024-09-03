Юрта, цветы, кавалерия: Эксперт по этикету объяснила высочайший уровень приёма Путина в Монголии
Эксперт Назоева: Монголия продемонстрировала Путину высочайший уровень приёма
Церемония встречи президента РФ Владимира Путина в Монголии. Фото © Life.ru
Президент России Владимир Путин был принят в Монголии с максимальными государственными почестями, предусмотренными для таких случаев официальным протоколом. Как считают опрошенные Life.ru эксперты, такой формат встречи объясняется не только важностью самого визита, но и его контекстом: сегодня лидеры обеих стран примут участие в торжественной церемонии, посвящённой 85-летию победы советских и монгольских войск над Японией на реке Халхин-Гол в 1939 году.
Открытая часть переговоров прошла в камерной обстановке, в уникальной монгольской юрте, символическом центре президентского дворца, что также демонстрирует высочайший уровень приёма, оказанного российскому лидеру.
Церемония встречи президента РФ Владимира Путина в Монголии. Фото © Life.ru
По её словам, и сам государственный визит, и церемония имеют важный символический характер: Монголия демонстрирует миру, что не намерена жертвовать своими политическими и экономическими отношениями с Россией в интересах политики западных стран. А российский лидер, со своей стороны, демонстрирует верность выбранному курсу «на восток», и то, что на этом направлении его влияние, как лидера крупнейшей страны в регионе, безусловно сильнее, чем влияние любых других стран, включая США.
Политолог и глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович согласен, что церемонии и почести, оказанные Владимиру Путину в Улан-Баторе, показывают, что местные власти очень серьёзно относятся к данному визиту. По его мнению, Монголия надеется в условиях разворота экономики России на восток нарастить взаимодействие, в том числе привлечь на свой рынок и российские товары, прежде всего авто, средства производства, станки, а также российские инвестиции в местную добывающую промышленность. Ещё одна причина такого торжественного приёма — планы строительства газопровода «Сила Сибири-2», который, согласно объявленным ранее проектам, должен проходить через территорию Монголии.
Церемония встречи президента РФ Владимира Путина в Монголии. Фото © Life.ru
Церемония встречи президента РФ Владимира Путина в Монголии. Фото © Life.ru
Церемония встречи президента РФ Владимира Путина в Монголии. Фото © Life.ru
«На мой взгляд, это вполне хороший сигнал для нас. Попытки изолировать Россию провалились. Европа закрылась от России, но большая часть мира остается с нами, мы продолжаем сотрудничать и торговать», — заключил эксперт.
Напомним, что Путин прибыл в Монголию с официальным визитом 2 сентября. Несмотря на ратификацию Римского статута, Улан-Батор отказался выполнять ордер МУС на арест лидера, встретив иностранного гостя по высшему разряду. У трапа самолёта его встречала глава МИД Монголии Батцэцэг Батмунхийн и рота почётного караула. Сегодня на центральной площади Улан-Батора прошла торжественная церемония встречи, на которую Владимир Путин прибыл на личном автомобиле Aurus. Его встречал лично президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух на фоне почётного кавалерийского эскорта всадников в исторических военных костюмах.