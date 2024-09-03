Юрта, цветы, кавалерия: Эксперт по этикету объяснила высочайший уровень приёма Путина в Монголии

Президент России Владимир Путин был принят в Монголии с максимальными государственными почестями, предусмотренными для таких случаев официальным протоколом. Как считают опрошенные Life.ru эксперты, такой формат встречи объясняется не только важностью самого визита, но и его контекстом: сегодня лидеры обеих стран примут участие в торжественной церемонии, посвящённой 85-летию победы советских и монгольских войск над Японией на реке Халхин-Гол в 1939 году.

Открытая часть переговоров прошла в камерной обстановке, в уникальной монгольской юрте, символическом центре президентского дворца, что также демонстрирует высочайший уровень приёма, оказанного российскому лидеру. Светлана Назоева Эксперт по этикету, психолог:

Церемония встречи президента РФ Владимира Путина в Монголии. Фото © Life.ru

По её словам, и сам государственный визит, и церемония имеют важный символический характер: Монголия демонстрирует миру, что не намерена жертвовать своими политическими и экономическими отношениями с Россией в интересах политики западных стран. А российский лидер, со своей стороны, демонстрирует верность выбранному курсу «на восток», и то, что на этом направлении его влияние, как лидера крупнейшей страны в регионе, безусловно сильнее, чем влияние любых других стран, включая США.

Политолог и глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович согласен, что церемонии и почести, оказанные Владимиру Путину в Улан-Баторе, показывают, что местные власти очень серьёзно относятся к данному визиту. По его мнению, Монголия надеется в условиях разворота экономики России на восток нарастить взаимодействие, в том числе привлечь на свой рынок и российские товары, прежде всего авто, средства производства, станки, а также российские инвестиции в местную добывающую промышленность. Ещё одна причина такого торжественного приёма — планы строительства газопровода «Сила Сибири-2», который, согласно объявленным ранее проектам, должен проходить через территорию Монголии.

Церемония встречи президента РФ Владимира Путина в Монголии. Фото © Life.ru

Церемония встречи президента РФ Владимира Путина в Монголии. Фото © Life.ru

Церемония встречи президента РФ Владимира Путина в Монголии. Фото © Life.ru