Новый начальник полиции Армении оказался родственником криминального авторитета

Министр внутренних дел Армении Арпине Саркисян подтвердила, что новый начальник полиции республики Арам Казарян – двоюродный брат убитого криминального авторитета Артура Казаряна, известного как Туй Канакерский.

На брифинге Саркисян попыталась успокоить общественность, заверив, что родственные связи не повлияют на работу Казаряна на новой должности.

«Вы сами в этом убедитесь. Армения очень маленькая страна, у каждого могут быть разные контакты и родственники. Но на конкретной должности у человека есть миссия», – заявила министр.

Отметим, что Артур Казарян был ликвидирован в 2021 году в результате разборок между преступными группировками. Армянские СМИ сообщили, что родственные связи между Артуром и Арамом могут вызвать вопросы о возможных конфликтах интересов в правоохранительных органах.