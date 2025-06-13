Пашинян заявил, что Армения не хочет отказываться от российских войск

Ереван не намерен прекращать российское военное присутствие в Армении. Такую позицию озвучил премьер-министр страны Никол Пашинян.

«В прошлом году мы сократили уровень присутствия российских войск, но, с другой стороны, сейчас у нас нет задачи прекратить присутствие российских войск в Армении», — подчеркнул глава армянского кабмина.

Пашинян отметил, что приоритетом для его страны сейчас является достижение долгосрочного мира и стабильности со своими соседями. Он подчеркнул, что, несмотря на уменьшение российского военного присутствия, Армения не планирует прекращать сотрудничество с Россией.

После того, как армянский парламент принял решение о начале членства в ЕС, с союзом началось прочное взаимодействие, однако политика Еревана, по словам Пашиняна, находится в балансе, поэтому государство будет поддерживать отношения с обеими сторонами. Премьер также подчеркнул невозможность одновременного пребывания страны в ЕАЭС и ЕС, отметив, что Армении предстоит определиться со своим внешнеполитическим курсом.