Пашинян заявил, что Армения не хочет отказываться от российских войск
Пашинян: Армения не собирается прекращать присутствие российских войск в стране
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Ереван не намерен прекращать российское военное присутствие в Армении. Такую позицию озвучил премьер-министр страны Никол Пашинян.
«В прошлом году мы сократили уровень присутствия российских войск, но, с другой стороны, сейчас у нас нет задачи прекратить присутствие российских войск в Армении», — подчеркнул глава армянского кабмина.
Пашинян отметил, что приоритетом для его страны сейчас является достижение долгосрочного мира и стабильности со своими соседями. Он подчеркнул, что, несмотря на уменьшение российского военного присутствия, Армения не планирует прекращать сотрудничество с Россией.
После того, как армянский парламент принял решение о начале членства в ЕС, с союзом началось прочное взаимодействие, однако политика Еревана, по словам Пашиняна, находится в балансе, поэтому государство будет поддерживать отношения с обеими сторонами. Премьер также подчеркнул невозможность одновременного пребывания страны в ЕАЭС и ЕС, отметив, что Армении предстоит определиться со своим внешнеполитическим курсом.
Ранее сообщалось, что оппозиционная Республиканская партия Сержа Саргсяна предложила парламентской фракции «Честь имею» запустить процесс отстранения Пашиняна через вотум недоверия. Для этого парламентарии рекомендует выдвинуть кандидатуру одного из своих опытных членов совета на премьерский пост и подготовить проект постановления о начале этой процедуры.