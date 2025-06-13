В Армении задержали экс-премьера Абрамяна

Бывший глава правительства Армении Овик Абрамян был задержан антикоррупционным комитетом республики. По данным издания hraparak.am, операция прошла утром 13 июня, в его доме проводятся обыски. Следствие вменяет экс-премьеру сразу несколько статей: отмывание денег, злоупотребление служебными полномочиями и незаконную предпринимательскую деятельность.

«Сегодня утром антикоррупционный комитет задержал Овика Абрамяна. По нашим сведениям, в настоящее время у него дома проводится обыск», — сообщает издание

Абрамян занимал пост премьер-министра Армении с 2014 по 2016 год, а ранее, с 2012 по 2014 год, он возглавлял парламент страны.