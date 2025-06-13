В Армении задержали экс-премьера Абрамяна
Бывшего премьера Армении Абрамяна задержали по делу об отмывании денег
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Бывший глава правительства Армении Овик Абрамян был задержан антикоррупционным комитетом республики. По данным издания hraparak.am, операция прошла утром 13 июня, в его доме проводятся обыски. Следствие вменяет экс-премьеру сразу несколько статей: отмывание денег, злоупотребление служебными полномочиями и незаконную предпринимательскую деятельность.
«Сегодня утром антикоррупционный комитет задержал Овика Абрамяна. По нашим сведениям, в настоящее время у него дома проводится обыск», — сообщает издание
Абрамян занимал пост премьер-министра Армении с 2014 по 2016 год, а ранее, с 2012 по 2014 год, он возглавлял парламент страны.
Проблемы с антикоррупционными органами в последнее время возникают и у высокопоставленных чиновников других стран. Так, на Украине главу антимонопольного комитета Павла Кириленко подозревают в том, что он не задекларировал информацию о 20 объектах недвижимости родственников своей супруги.