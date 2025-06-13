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Регион
13 июня, 10:57

В Армении задержали экс-премьера Абрамяна

Бывшего премьера Армении Абрамяна задержали по делу об отмывании денег

Обложка © Wikipedia / Muchacha 208.

Обложка © Wikipedia / Muchacha 208.

Бывший глава правительства Армении Овик Абрамян был задержан антикоррупционным комитетом республики. По данным издания hraparak.am, операция прошла утром 13 июня, в его доме проводятся обыски. Следствие вменяет экс-премьеру сразу несколько статей: отмывание денег, злоупотребление служебными полномочиями и незаконную предпринимательскую деятельность.

«Сегодня утром антикоррупционный комитет задержал Овика Абрамяна. По нашим сведениям, в настоящее время у него дома проводится обыск», — сообщает издание

Абрамян занимал пост премьер-министра Армении с 2014 по 2016 год, а ранее, с 2012 по 2014 год, он возглавлял парламент страны.

Новый начальник полиции Армении оказался родственником криминального авторитета
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Проблемы с антикоррупционными органами в последнее время возникают и у высокопоставленных чиновников других стран. Так, на Украине главу антимонопольного комитета Павла Кириленко подозревают в том, что он не задекларировал информацию о 20 объектах недвижимости родственников своей супруги.

Милена Скрипальщикова
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