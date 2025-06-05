На Украине обвинили главу антимонопольного комитета в недекларировании 20 квартир

На Украине главу антимонопольного комитета Павла Кириленко подозревают в том, что он не указал в своей декларации информацию о 20 объектах недвижимости, принадлежащих родственникам его жены. Об этом сообщает НАБУ.

В ходе расследования выяснилось, что Кириленко не указал в декларации 20 объектов недвижимости и роскошный автомобиль, оформленные на родственников своей супруги. Кроме того, его жену подозревают в незаконном обогащении. Стоит отметить, что это не первый случай, когда Кириленко обвиняют в сокрытии имущества. Ранее, в период с 2020 по 2023 год, он уже привлекался к ответственности по аналогичной статье.