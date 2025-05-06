Жирующие на войне: Сколько заработали и на что тратят деньги депутаты Верховной рады Украины Депутаты Верховной рады Украины отчитались о доходах и имуществе. У кого из них самый большой особняк, где Зеленский прячет свои деньги и сколько тратят обычные украинцы, чтобы откупиться от фронта, — в материале Life.ru. 6 мая, 14:24 Зеленский и Вадим Столар. Коллаж © Life.ru. Обложка © Wikipedia, © Freepik, © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza, MVelishchuk

Пока одни украинцы обустраивают быт в блиндажах, другие наслаждаются жизнью во дворцах. Действующие депутаты Верховной рады и Владимир Зеленский показали, где они живут, пока другим мужчинам приходится искать деньги, чтобы откупиться от ТЦК.

Какие дома у украинских депутатов

Депутаты Верховной рады Украины отчитались о своих доходах и имуществе. Если квартирами в центре Киева никого не удивить, то у некоторых есть настоящие дворцы. Самый большой дом у Вадима Столара. Интересно, что формально он находится у него в аренде. Правда, сдаёт его бывшая жена. Дом площадью 2062,8 квадратных метра находится в элитном посёлке Козине, что в 20 километрах от Киева. Это излюбленное место отдыха и проживания украинских политиков и богачей.

Василий Петёвка и его дом. Фото © Wikipedia, © inosmi

На 30 квадратных метров меньше у бывшего главы города Мукачево, а ныне депутата Василия Петёвки. По документам дом принадлежит супруге, заработавшей за прошлый год более 4,5 миллиона гривен.

Экс-депутат Луганского городского совета Руслан Горбенко бежал из Луганска в 2014 году, а через пять лет вошёл в Верховную раду. В Киевской области он обзавёлся домом площадью 1834 квадратных метра.

Горбенко и его имение. Фото © Wikipedia / Prevuer, © inosmi

Харьковский миллионер Александр Фельдман заработал на дом в 1571 квадратный метр. Находится он в Харькове.

Доктор экономических наук Антон Яценко, похоже, применил свои знания по назначению и имеет дом площадью 1520 квадратных метров. Хотя официально строения принадлежат тестю.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко*, а с 2019 года депутат Верховной рады, как и многие его коллеги, поселился в элитном Козине. Здесь у него 1331 квадратный метр. Вместе с домом у нардепа ещё около 20 объектов недвижимости, а также коллекция предметов искусства.

Где хранит деньги семья Зеленского

Зеленский с женой Еленой. Фото © Gettyimages / Pool

Семья так называемого президента Зеленского тоже не бедствует. И хотя он отказался от вилл под Киевом и в Италии, он по-прежнему владеет квартирой в украинской столице и ещё несколькими долями в другой недвижимости. Также он снимает жилплощадь в Великобритании. Жена Зеленского — обладательница квартиры в Киеве, хотя официально ею владеет фирма, зарегистрированная на Кипре. Также сообщается, что у Елены есть жилище в Крыму. Но его уже продали.

— Зло берёт — квартира в Крыму есть, квартплату исправно платит русским, а отдохнуть и пожить в ней с семьёй нормально не может, — цитирует РИА «Новости» слова убитого в 2023 году депутата Ильи Кивы.

Несмотря на показную любовь к Украине, чета Зеленских предпочитает хранить деньги в Швейцарии. Возможно, там надёжнее.

Сколько стоит жизнь украинцев

Если киевским политикам деньги и недвижимость нужны для роскошной жизни, то обычным украинцам, чтобы просто сохранить жизнь и спрятаться от сотрудников ТЦК. Многие из них, уже оказавшись на территории России, рассказывают, сколько им пришлось заплатить.

— Взятка стоила 20 тысяч евро — за то, что сотрудники ТЦК могли переправить человека за территорию Украины через границу, — рассказал РИА «Новости» беженец из Одессы Владислав Стоянов.

Но гарантии, что за эти деньги окажешься за пределами Украины, нет. Сотрудники СБУ могли задержать прямо при пересечении. Ещё одной формой спасения украинцев является взятка сотрудникам ТЦК для выдачи нужного решения по отправке на фронт.

— Один раз попался. Но я заплатил им 2,5 тысячи долларов, и мы договорились. В другой раз меня поймали не на моём районе, я ехал за документами ребёнка. И всё, оттуда повезли в другой военкомат, — сообщил военнопленный Юрий Конограй.

Откупиться получается не у всех. Сергей Шеботько отдал 2,5 тысячи долларов, чтобы попасть в тыловую часть. И изначально его план удался, но позже его перевели в Сумскую область, откуда направили в Курскую, где он и попал в плен. Теперь Сергей Шеботько в лагере для военнопленных, а депутаты во дворцах с видом на Днепр.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Авторы Даниил Черных