Путин и лидеры стран ЕАЭС соберутся в Минске 26-27 июня

Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 26–27 июня примут участие в ряде ключевых мероприятий в Минске, включая Евразийский экономический форум и заседание Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Он уточнил, что пленарное заседание форума, которое пройдёт 26 июня, станет центральным событием первого дня. В нём примут участие президенты России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, а также премьер-министр Армении.

Главная тема предстоящего форума — «Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы». Как подчеркнул Ушаков, внимание будет сосредоточено на результатах совместной работы в рамках ЕАЭС, а также на долгосрочном развитии союза.

«Все лидеры, которые приедут в Минск, примут участие в пленарке лично. Никол Пашинян выйдет на связь по видеосвязи», — уточнил представитель Кремля.

На следующий день, 27 июня, как сообщил Ушаков, состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. В нём примут участие президенты стран-участниц ЕАЭС. Заседание пройдёт под председательством Белоруссии.