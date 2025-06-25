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Регион
25 июня, 13:24

Путин и лидеры стран ЕАЭС соберутся в Минске 26-27 июня

Ушаков: Путин и лидеры стран ЕАЭС соберутся в Минске 26-27 июня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BUTENKOV ALEKSEI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BUTENKOV ALEKSEI

Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 26–27 июня примут участие в ряде ключевых мероприятий в Минске, включая Евразийский экономический форум и заседание Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Он уточнил, что пленарное заседание форума, которое пройдёт 26 июня, станет центральным событием первого дня. В нём примут участие президенты России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, а также премьер-министр Армении.

Главная тема предстоящего форума — «Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы». Как подчеркнул Ушаков, внимание будет сосредоточено на результатах совместной работы в рамках ЕАЭС, а также на долгосрочном развитии союза.

«Все лидеры, которые приедут в Минск, примут участие в пленарке лично. Никол Пашинян выйдет на связь по видеосвязи», — уточнил представитель Кремля.

На следующий день, 27 июня, как сообщил Ушаков, состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. В нём примут участие президенты стран-участниц ЕАЭС. Заседание пройдёт под председательством Белоруссии.

Пашинян примет участие в саммите ЕАЭС по видеосвязи
Пашинян примет участие в саммите ЕАЭС по видеосвязи

Ранее сообщалось о возможной поездке Владимира Путина в Венгрию, где ему пообещали тёплый приём. Однако в Кремле это опровергли. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что на повестке дня такой визит не стоит.

Мария Любицкая
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