Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов после участия в Москве в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы, заявил о готовности России к полноценному мирному урегулированию украинского конфликта. Белорусский лидер напомнил о своих недавних переговорах с главой РФ с Владимиром Путиным в Волгограде, где эта тема подробно обсуждалась. При этом Лукашенко подчеркнул, что российский лидер никому ничего не должен.

«Президент Путин вообще никому ничего не должен. Чтобы вы понимали. Это первое. Что касается перемирия, я могу сказать его словами. Мы с ним об этом говорили в последний раз в Волгограде. Они готовы к этому. Россия давно готова к тому, чтобы не просто перемирие, а чтобы мир заключить», — прокомментировал тему глава Белоруссии.

Лукашенко добавил, что вопрос мирного разрешения конфликта заключается «не в России». По его словам, мир станет возможен, как только соответствующее решение примут Украина и Штаты, а европейцы последуют их примеру.