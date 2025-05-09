«Самый сильный парад»: Лукашенко оценил торжество на Красной площади
Лукашенко заявил, что в этом году был лучший из увиденных им Парадов Победы
Обложка © photo.may9.ru / фотохост-агентство РИА «Новости» / Илья Питалев
Президент Белоруссии Александр Лукашенко был удивлён красоте и мощи Парада Победы на Красной площади. Политик назвал состоявшееся сегодня мероприятие лучшим из всех российских парадов, которые ему довелось посетить.
«Самый лучший парад, который вы проводили в Российской Федерации. В советских парадах я участия не принимал — зелёным был. А все российские парады я видел. И могу сказать, что это самый сильный парад», — цитирует белорусского лидера агентство БелТА.
Лукашенко отметил, что понимает возможное отсутствие некоторой техники или воздушного эшелона из-за «военного времени». При этом он высоко оценил демонстрацию новейших образцов. Президент республики добавил, что Белоруссия закупила подобную технику у России.
Напомним, что Александр Лукашенко приехал в Москву на Парад Победы вместе со своим сыном Николаем, который частенько составляет отцу компанию в его официальных поездках. После завершения мероприятия белорусский лидер улетел в Минск, где также планирует посетить праздничный торжественный марш.