«Самый сильный парад»: Лукашенко оценил торжество на Красной площади

Президент Белоруссии Александр Лукашенко был удивлён красоте и мощи Парада Победы на Красной площади. Политик назвал состоявшееся сегодня мероприятие лучшим из всех российских парадов, которые ему довелось посетить.

«Самый лучший парад, который вы проводили в Российской Федерации. В советских парадах я участия не принимал — зелёным был. А все российские парады я видел. И могу сказать, что это самый сильный парад», — цитирует белорусского лидера агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что понимает возможное отсутствие некоторой техники или воздушного эшелона из-за «военного времени». При этом он высоко оценил демонстрацию новейших образцов. Президент республики добавил, что Белоруссия закупила подобную технику у России.