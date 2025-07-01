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1 июля, 16:12

«Орешнику» в Белоруссии — быть: Лукашенко озвучил сроки

Лукашенко анонсировал размещение «Орешника» в Белоруссии к концу года

Обложка © Сергей Карпухин/ТАСС

Обложка © Сергей Карпухин/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новейший российский ракетный комплекс «Орешник» будет размещён на территории республики до конца текущего года. Об этом он сообщил 1 июля на торжественном собрании по случаю Дня Независимости.

«Мы с Путиным в Волгограде договорились. Первые позиции «Орешника» будут в Беларуси. Работу «Орешника» вы видели. К концу года это оружие будет размещено у нас», — отметил Лукашенко.

Комплекс «Орешник» ранее был представлен как один из новых элементов российской стратегической обороны. Его размещение в Белоруссии, по мнению экспертов, укрепит общее оборонное пространство Союзного государства.

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Напомним, что ВС РФ впервые применили новейшую российскую баллистическую ракету «Орешник» 21 ноября 2024 года в ответ на атаки украинских войск по российским территориям с применением западного дальнобойного оружия. Среди зарубежных экспертов ракетный комплекс вызвал большой интерес.

Марина Фещенко
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