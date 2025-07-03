Причиной остановки помощи США Украине назвали неприязнь Трампа к Зеленскому

Президент США Дональд Трамп остановил военную помощь Украине из-за личной неприязни к Владимиру Зеленскому. Об этом пишет британский журнал The Economist.

«Трамп не взял на себя никаких новых обязательств по поставкам оружия с момента своего возвращения на пост президента в январе», — указано в публикации.