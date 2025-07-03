Причиной остановки помощи США Украине назвали неприязнь Трампа к Зеленскому
Economist: Трамп остановил помощь Украине из-за личной неприязни к Зеленскому
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Президент США Дональд Трамп остановил военную помощь Украине из-за личной неприязни к Владимиру Зеленскому. Об этом пишет британский журнал The Economist.
«Трамп не взял на себя никаких новых обязательств по поставкам оружия с момента своего возвращения на пост президента в январе», — указано в публикации.
По словам авторов статьи, теперь Украина оказалась в мрачном положении — чем меньше оружия она получит, тем больше людей и территорий потеряет.
Ранее сообщалось, что США приостановили поставки на Украину ряда вооружений, включая ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot, высокоточные боеприпасы GMLRS, управляемые ракеты Hellfire, переносные ракетные комплексы Stinger и прочие виды вооружений. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила это решение, заявив, что «интересы Америки стоят на первом месте». В связи с этим решением МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США в Киеве. Сегодня СМИ узнали, что речь может идти обо всём оружии, а не только о ПВО.