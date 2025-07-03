Не только ПВО: На Украине заявили о полной остановке поставок оружия из США
Economist: Фактически все поставки американского оружия на Украину прекращены
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Украинские официальные лица сообщили о фактическом прекращении поставок всего американского вооружения, сообщает журнал Economist. Такое решение, по мнению киевской стороны, связано с попытками администрации президента США Дональда Трампа добиться политических уступок от Незалежной.
«Украинские официальные лица утверждают, что фактически все поставки американского оружия, включая снаряды и запчасти, были прекращены, но чиновники США это отрицают», — говорится в статье.
При этом американские чиновники отрицают полную остановку поставок, однако до сих пор не предоставили конкретную информацию о том, по каким позициям было принято решение о заморозке помощи.
Ранее сообщалось, что США приостановили поставки на Украину ряда вооружений, включая ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot, высокоточные боеприпасы GMLRS, управляемые ракеты Hellfire, переносные ракетные комплексы Stinger и прочие виды вооружений. В связи с этим решением МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США в Киеве.