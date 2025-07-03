Не только ПВО: На Украине заявили о полной остановке поставок оружия из США

Украинские официальные лица сообщили о фактическом прекращении поставок всего американского вооружения, сообщает журнал Economist. Такое решение, по мнению киевской стороны, связано с попытками администрации президента США Дональда Трампа добиться политических уступок от Незалежной.

«Украинские официальные лица утверждают, что фактически все поставки американского оружия, включая снаряды и запчасти, были прекращены, но чиновники США это отрицают», — говорится в статье.