Решение Пентагона по Украине «застало врасплох» союзников США в Европе

Решение Пентагона о временной приостановке поставок некоторых видов вооружений Украине стало неожиданностью для высокопоставленных представителей Республиканской партии и ряда европейских чиновников. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники.

Пентагон не проинформировал о данном решении ряд ключевых должностных лиц в Госдепартаменте, а также некоторых членов Конгресса. Причиной приостановки поставок стали опасения заместителя главы Минобороны США по политическим вопросам Элбриджа Колби и его окружения, связанные с истощением запасов определённых видов вооружений на складах в Америке.

Другой анонимный источник утверждает, что данное решение не было согласовано с Государственным департаментом. Министерство обороны не проводило консультаций ни с американским посольством на Украине, ни со специальным посланником США по Украине Китом Келлогом. Более того, ни Владимир Зеленский, ни руководство Европейского союза также не были заранее уведомлены о данном решении.

Представитель Белого дома, в свою очередь, опроверг информацию, что официальные лица не были осведомлены о приостановке поставок.