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3 июля, 05:47

Решение Пентагона по Украине «застало врасплох» союзников США в Европе

Politico: Союзники США не знали о планах приостановки поставок оружия на Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Cholakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Cholakov

Решение Пентагона о временной приостановке поставок некоторых видов вооружений Украине стало неожиданностью для высокопоставленных представителей Республиканской партии и ряда европейских чиновников. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники.

Пентагон не проинформировал о данном решении ряд ключевых должностных лиц в Госдепартаменте, а также некоторых членов Конгресса. Причиной приостановки поставок стали опасения заместителя главы Минобороны США по политическим вопросам Элбриджа Колби и его окружения, связанные с истощением запасов определённых видов вооружений на складах в Америке.

Другой анонимный источник утверждает, что данное решение не было согласовано с Государственным департаментом. Министерство обороны не проводило консультаций ни с американским посольством на Украине, ни со специальным посланником США по Украине Китом Келлогом. Более того, ни Владимир Зеленский, ни руководство Европейского союза также не были заранее уведомлены о данном решении.

Представитель Белого дома, в свою очередь, опроверг информацию, что официальные лица не были осведомлены о приостановке поставок.

«Это неправда. Президент [США Дональд Трамп] и высокопоставленные чиновники ожидают, что Минобороны будет регулярно пересматривать распределение помощи, чтобы убедиться, что оно соответствует программе «Америка прежде всего», — подчеркнул он.

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Напомним, что ранее появилась информация о приостановке США поставок на Украину ряда вооружений, включая ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot, высокоточные боеприпасы GMLRS, управляемые ракеты Hellfire, переносные ракетные комплексы Stinger и другие виды вооружений. В связи с этим решением Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах США в Киеве.

Наталья Афонина
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