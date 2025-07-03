Решение Пентагона по Украине «застало врасплох» союзников США в Европе
Politico: Союзники США не знали о планах приостановки поставок оружия на Украину
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Cholakov
Решение Пентагона о временной приостановке поставок некоторых видов вооружений Украине стало неожиданностью для высокопоставленных представителей Республиканской партии и ряда европейских чиновников. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники.
Пентагон не проинформировал о данном решении ряд ключевых должностных лиц в Госдепартаменте, а также некоторых членов Конгресса. Причиной приостановки поставок стали опасения заместителя главы Минобороны США по политическим вопросам Элбриджа Колби и его окружения, связанные с истощением запасов определённых видов вооружений на складах в Америке.
Другой анонимный источник утверждает, что данное решение не было согласовано с Государственным департаментом. Министерство обороны не проводило консультаций ни с американским посольством на Украине, ни со специальным посланником США по Украине Китом Келлогом. Более того, ни Владимир Зеленский, ни руководство Европейского союза также не были заранее уведомлены о данном решении.
Представитель Белого дома, в свою очередь, опроверг информацию, что официальные лица не были осведомлены о приостановке поставок.
«Это неправда. Президент [США Дональд Трамп] и высокопоставленные чиновники ожидают, что Минобороны будет регулярно пересматривать распределение помощи, чтобы убедиться, что оно соответствует программе «Америка прежде всего», — подчеркнул он.
Напомним, что ранее появилась информация о приостановке США поставок на Украину ряда вооружений, включая ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot, высокоточные боеприпасы GMLRS, управляемые ракеты Hellfire, переносные ракетные комплексы Stinger и другие виды вооружений. В связи с этим решением Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах США в Киеве.