В НАТО требуют от Вашингтона пересмотреть приостановку поставок Киеву
Bloomberg: В НАТО просят США пересмотреть приостановку поставок оружия Украине
Обложка © Служба распространения визуальной информации Министерства обороны США / dvidshub.net / U.S. Air Force photo by Senior Airman Sara Jenkins (Public Domain)
Один из союзников США по НАТО оказывает давление на Вашингтон с просьбой пересмотреть решение о приостановке поставок американских вооружений Украине, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
По его словам, решение Соединённых Штатов о приостановке поставок «застало врасплох» как Киев, так и его союзников. При этом агентство отметило, что аргумент администрации Дональда Трампа об иссякающих запасах оружия вызывает сомнения у законодателей и экспертов.
Напомним, ранее стало известно, что США приостановили поставки ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и других видов вооружений на Украину. В ответ на это решение МИД Незалежной вызвало временного поверенного в делах США в Киеве.