В НАТО требуют от Вашингтона пересмотреть приостановку поставок Киеву

Один из союзников США по НАТО оказывает давление на Вашингтон с просьбой пересмотреть решение о приостановке поставок американских вооружений Украине, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

По его словам, решение Соединённых Штатов о приостановке поставок «застало врасплох» как Киев, так и его союзников. При этом агентство отметило, что аргумент администрации Дональда Трампа об иссякающих запасах оружия вызывает сомнения у законодателей и экспертов.