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2 июля, 20:30

В Госдепе объяснились насчёт будущих поставок помощи Украине

Госдеп США: Приостановка поставок Украине не означает полный отказ от помощи

Обложка © Служба распространения визуальной информации Министерства обороны США / dvidshub.net / U.S. Air Force photo by Mauricio Campino

Обложка © Служба распространения визуальной информации Министерства обороны США / dvidshub.net / U.S. Air Force photo by Mauricio Campino

Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс на брифинге подчеркнула, что военная помощь Украине не прекращена полностью, несмотря на решение Пентагона приостановить передачу ряда видов вооружений.

«Речь не идёт о прекращении передачи любой военной помощи. Приостановлен лишь один из аспектов оказания этой помощи», – заявила Брюс.

Спикер Госдепа подтвердила, что другие виды военной поддержки продолжают поступать на Украину. При этом, по её словам, Вашингтон заранее предупредил Киев о решении приостановить поставки некоторых вооружений.

Политолог объяснил отказ США поставлять комплексы Patriot и Stinger на Украину
Политолог объяснил отказ США поставлять комплексы Patriot и Stinger на Украину

Напомним, США отложили поставки Украины таких вооружений, как перехватчики Patriot, ракеты Hellfire, Stinger и AIM. В администрации США объяснили это решение истощением запасов данных ракет.

Юния Ларсон
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