В Госдепе объяснились насчёт будущих поставок помощи Украине
Госдеп США: Приостановка поставок Украине не означает полный отказ от помощи
Обложка © Служба распространения визуальной информации Министерства обороны США / dvidshub.net / U.S. Air Force photo by Mauricio Campino
Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс на брифинге подчеркнула, что военная помощь Украине не прекращена полностью, несмотря на решение Пентагона приостановить передачу ряда видов вооружений.
«Речь не идёт о прекращении передачи любой военной помощи. Приостановлен лишь один из аспектов оказания этой помощи», – заявила Брюс.
Спикер Госдепа подтвердила, что другие виды военной поддержки продолжают поступать на Украину. При этом, по её словам, Вашингтон заранее предупредил Киев о решении приостановить поставки некоторых вооружений.
Напомним, США отложили поставки Украины таких вооружений, как перехватчики Patriot, ракеты Hellfire, Stinger и AIM. В администрации США объяснили это решение истощением запасов данных ракет.