В Госдепе объяснились насчёт будущих поставок помощи Украине

Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс на брифинге подчеркнула, что военная помощь Украине не прекращена полностью, несмотря на решение Пентагона приостановить передачу ряда видов вооружений.

«Речь не идёт о прекращении передачи любой военной помощи. Приостановлен лишь один из аспектов оказания этой помощи», – заявила Брюс.

Спикер Госдепа подтвердила, что другие виды военной поддержки продолжают поступать на Украину. При этом, по её словам, Вашингтон заранее предупредил Киев о решении приостановить поставки некоторых вооружений.