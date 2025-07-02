Политолог объяснил отказ США поставлять комплексы Patriot и Stinger на Украину

Эпоха безусловной и постоянной поддержки Украины со стороны Запада завершилась, констатировал член Экспертного клуба «Дигория» Дмитрий Матюшенков, комментируя решение США приостановить поставки комплексов Patriot и Stinger в Незалежную. По словам политолога, Киеву предстоит адаптироваться к новым условиям или искать пути скорейшего завершения конфликта.

«В текущих условиях американские системы ПВО крайне востребованы Израилем <...> При этом и сами США, судя по всему, сталкиваются с нехваткой вооружений для обеспечения собственной обороноспособности. В такой ситуации поддержка Украины неизбежно отходит на второй план», — отметил собеседник РИА «ФедералПресс».

Украина уже столкнулась с дефицитом ключевых систем ПВО и боеприпасов, что делает ВСУ уязвимыми перед воздушными атаками. При этом Киев не обладает собственной производственной базой для выпуска необходимого объёма оружия, а европейские союзники не в состоянии полностью заменить американскую помощь, подчеркнул эксперт.