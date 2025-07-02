Украинцам запретили паниковать из-за приостановки поставок оружия из США

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак попытался лично успокоить общественность на фоне усиливающейся тревоги после сообщений о приостановке поставок американского оружия. В Telegram-канале он призвал граждан сохранять хладнокровие и не реагировать на громкие заголовки в СМИ.