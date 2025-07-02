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2 июля, 13:41

Украинцам запретили паниковать из-за приостановки поставок оружия из США

Ермак призвал украинцев не паниковать из-за приостановки поставок оружия из США

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак попытался лично успокоить общественность на фоне усиливающейся тревоги после сообщений о приостановке поставок американского оружия. В Telegram-канале он призвал граждан сохранять хладнокровие и не реагировать на громкие заголовки в СМИ.

«Мы работаем. Меньше рефлексируйте на громкие заголовки об оборонке — вес имеет только официальная информация», — написал Ермак.

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Ранее США приняли решение временно приостановить поставки на Украину ряда видов вооружения и боеприпасов. Под ограничение попали, в частности, десятки перехватчиков Patriot, более сотни ракет Hellfire и несколько десятков ракет Stinger. МИД Украины даже вызвал к себе временного поверенного в делах США Джона Хинкеля. А в Кремле заявили, что любое сокращение поставок оружия Киеву приближает завершение СВО.

Марина Фещенко
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