«Круг замкнулся»: Полковник ответил, сколько месяцев продержится Украина без американских поставок оружия

Приостановка поставок оружия на Украину со стороны Белого дома является частью ревизии запасов, оставшихся на складах США, об этом для Life.ru рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Дело в том, что приостановка поставок оружия на Украину Белым домом — это, собственно говоря, ревизия вооружения, которое осталось на складах Соединённых Штатов Америки. Они очень большое количество поставили, конечно, на Украину, но сейчас у них перерасход в связи с Израилем. Анатолий Матвийчук Военный эксперт

Он предположил, что Трамп мог отдать указание Пентагону провести инвентаризацию.

«Я думаю, что Трамп дал команду Пентагону произвести ревизию. Я думаю, сейчас ревизия закончится и пускалки опять возобновятся. Потому что сама Украина, она в интересах политической орбиты Соединённых Штатов Америки, и, конечно же, они будут ей если не напрямую, то косвенно помогать», — пояснил Матвийчук.

По его словам, Европа не сможет заменить США в поставках вооружения из-за слабости своего военно-промышленного комплекса и зависимости от американских поставок.

«Европа заменить Соединённые Штаты не сможет ввиду слабости военно-промышленного комплекса и ограниченности самого вооружения, ведь Европа тоже вооружение закупает в Соединённых Штатах Америки, то есть, даже если Европа начнёт делать больше поставок, всё равно не компенсирует», — пояснил эксперт.

Он добавил, что без возобновления поставок из Белого дома запасы оружия на Украине иссякнут через пару-тройку месяцев. Хотя у них есть немецкая и французская техника, её запасы ограничены, что позволит продолжать боевые действия, но в меньшем объёме.

«Трамп пока на доброй воле ни Европе, ни Украине не даёт. Я думаю, что коллапса-то не будет, но кризисная ситуация для Украины уже потихоньку вырисовывается. Если Белый Дом не возобновит поставки, то пара-тройка месяцев — и оружие на Украине кончится. У них есть техника германского производства. У них есть техника французского производства. То есть, пока не закончатся запасы, стрелять, летать они там будут, но это всё в ограниченном количестве», — заключил наш собеседник.