Сокращение или остановка поставок западного вооружения Украине приблизит завершение конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами, комментируя решение правительства США о приостановке передачи американских боеприпасов Киеву.

«Насколько мы понимаем, причиной этого решения были пустые склады, нехватка этих вооружений на складах. Но в любом случае чем меньше оружия поставляется Украине — тем ближе окончание специальной военной операции», — подчеркнул спикер Кремля.

Напомним, сегодня в западной прессе появились сообщения о том, что Вашингтон приостановил поставки некоторых вооружений на Украину. Речь, в частности, идёт о десятках ракет для ЗРК Patriot, более чем сотне ракет Hellfire и десятках ракет Stinger. Причиной стали исчерпавшиеся запасы ВС США. Информацию подтвердила представитель Белого дома Анна Келли, в своём комментарии она подчеркнула, что американские национальные интересы должны быть на первом месте.