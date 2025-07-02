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Специальная военная операция (СВО)

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2 июля, 10:11

Песков: Любое сокращение поставок оружия Киеву приближает завершение СВО

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Сокращение или остановка поставок западного вооружения Украине приблизит завершение конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами, комментируя решение правительства США о приостановке передачи американских боеприпасов Киеву.

«Насколько мы понимаем, причиной этого решения были пустые склады, нехватка этих вооружений на складах. Но в любом случае чем меньше оружия поставляется Украине — тем ближе окончание специальной военной операции», — подчеркнул спикер Кремля.

Глава РФПИ отреагировал на решение США приостановить поставку боеприпасов Украине
Глава РФПИ отреагировал на решение США приостановить поставку боеприпасов Украине

Напомним, сегодня в западной прессе появились сообщения о том, что Вашингтон приостановил поставки некоторых вооружений на Украину. Речь, в частности, идёт о десятках ракет для ЗРК Patriot, более чем сотне ракет Hellfire и десятках ракет Stinger. Причиной стали исчерпавшиеся запасы ВС США. Информацию подтвердила представитель Белого дома Анна Келли, в своём комментарии она подчеркнула, что американские национальные интересы должны быть на первом месте.

Александр Юнашев
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