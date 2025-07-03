«Без иллюзий»: В Германии призвали Украину забыть о дружбе с США

Киеву следует отказаться от надежд на сближение с Вашингтоном после решения США приостановить поставки оружия. Об этом пишет немецкое издание Tageszeitung.

«Многие украинцы сейчас без иллюзий, особенно относительно военной поддержки со стороны западных союзников. Им приходится иметь дело с американским президентом Дональдом Трампом», — говорится в материале.