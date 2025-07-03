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3 июля, 09:40

«Без иллюзий»: В Германии призвали Украину забыть о дружбе с США

Tageszeitung: Украине можно забыть о сближении с США после отказа в поставках

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Киеву следует отказаться от надежд на сближение с Вашингтоном после решения США приостановить поставки оружия. Об этом пишет немецкое издание Tageszeitung.

«Многие украинцы сейчас без иллюзий, особенно относительно военной поддержки со стороны западных союзников. Им приходится иметь дело с американским президентом Дональдом Трампом», — говорится в материале.

Издание отмечает, что заявление США прозвучало в крайне неудачный момент, поскольку российские войска активизировали наступление. По мнению автора, Украина больше не может рассчитывать на улучшение отношений между Трампом и Зеленским.

CBS News: США заморозили поставки оружия не только Украине
CBS News: США заморозили поставки оружия не только Украине

Напомним, накануне стало известно, что США приостановили поставки на Украину вооружений, включая ракеты для систем ПВО Patriot. После заявления Белого дома МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США в Киеве. По информации The Economist, решение президента США могло быть продиктовано личной неприязнью к Владимиру Зеленскому.

Александра Мышляева
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