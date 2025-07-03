«Без иллюзий»: В Германии призвали Украину забыть о дружбе с США
Tageszeitung: Украине можно забыть о сближении с США после отказа в поставках
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Киеву следует отказаться от надежд на сближение с Вашингтоном после решения США приостановить поставки оружия. Об этом пишет немецкое издание Tageszeitung.
«Многие украинцы сейчас без иллюзий, особенно относительно военной поддержки со стороны западных союзников. Им приходится иметь дело с американским президентом Дональдом Трампом», — говорится в материале.
Издание отмечает, что заявление США прозвучало в крайне неудачный момент, поскольку российские войска активизировали наступление. По мнению автора, Украина больше не может рассчитывать на улучшение отношений между Трампом и Зеленским.
Напомним, накануне стало известно, что США приостановили поставки на Украину вооружений, включая ракеты для систем ПВО Patriot. После заявления Белого дома МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США в Киеве. По информации The Economist, решение президента США могло быть продиктовано личной неприязнью к Владимиру Зеленскому.