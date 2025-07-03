CBS News: США заморозили поставки оружия не только Украине
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США заморозили поставки оружия не только Украине, об этом заявил CBS News представитель Белого дома. Он рассказал что ряд стран лишился приоритета в получении военной техники и боеприпасов, но какие это страны, чиновник не уточнил.
В Белом доме добавили, что Вашингтон принял это решение с целью поставить интересы США на первое место.
Напомним, накануне стало известно, что США приостановили поставки на Украину вооружений, включая ракеты для систем ПВО Patriot, высокоточные боеприпасы GMLRS, управляемые ракеты Hellfire, переносные ракетные комплексы Stinger и прочие виды оружия и боеприпасов. После этого МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США в Киеве. The Economist пишет, что причиной такого решения Дональда Трампа стала личная неприязнь к Владимиру Зеленскому.