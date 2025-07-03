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3 июля, 08:39

CBS News: США заморозили поставки оружия не только Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rebel Red Runner

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rebel Red Runner

США заморозили поставки оружия не только Украине, об этом заявил CBS News представитель Белого дома. Он рассказал что ряд стран лишился приоритета в получении военной техники и боеприпасов, но какие это страны, чиновник не уточнил.

В Белом доме добавили, что Вашингтон принял это решение с целью поставить интересы США на первое место.

«Пересечение конфликтов»: Названы причины отказа США поставлять Patriot и Stinger на Украину
«Пересечение конфликтов»: Названы причины отказа США поставлять Patriot и Stinger на Украину

Напомним, накануне стало известно, что США приостановили поставки на Украину вооружений, включая ракеты для систем ПВО Patriot, высокоточные боеприпасы GMLRS, управляемые ракеты Hellfire, переносные ракетные комплексы Stinger и прочие виды оружия и боеприпасов. После этого МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США в Киеве. The Economist пишет, что причиной такого решения Дональда Трампа стала личная неприязнь к Владимиру Зеленскому.

Александра Вишнякова
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