«Пересечение конфликтов»: Названы причины отказа США поставлять Patriot и Stinger на Украину
Политолог Маркелов: США лишили Украину Patriot, чтобы склонить к переговорам
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В июле завершаются поставки вооружения на Украину, утверждённые ещё экс-президентом США Джо Байденом. Действующий американский лидер Дональд Трамп ещё не принял окончательного решения об отправке комплексов Patriot, Stinger и другой тяжёлой техники, однако временно от этой идеи отказался, мотивировав своё решение нехваткой собственных запасов. Об этом рассказал политолог Сергей Маркелов.
«Есть пересечение двух конфликтов. Решение США о неподдержке дальнейших поставок особо сложной техники связано с несколькими факторами. Первое — Трамп хочет протестировать и склонить Украину к переговорному процессу. Второе — более верифицированный аргумент, неизвестно, что на Ближнем Востоке произойдёт», — отметил эксперт.
Он также подчеркнул в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», что миллиардные поставки США могут сократиться до миллионных, то есть на Украину будут поставляться только снаряды ближней дальности. Что касается особо сложных комплексов, то их поставки могут возобновиться осенью, если Европа захочет участвовать в этом процессе. США дали негласное разрешение европейским странам, заключил специалист.
Напомним, ранее телеканал NBC, ссылаясь на источники в Пентагоне и Конгрессе, сообщил, что США приостановили поставки на Украину ряда вооружений и боеприпасов, включая десятки перехватчиков Patriot, более 100 ракет Hellfire и десятки ракет Stinger. При этом украинцам уже запретили паниковать из-за решения США. Эксперты считают, что эпоха безусловной поддержки США Незалежной уже завершилась.