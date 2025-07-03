«Пересечение конфликтов»: Названы причины отказа США поставлять Patriot и Stinger на Украину

В июле завершаются поставки вооружения на Украину, утверждённые ещё экс-президентом США Джо Байденом. Действующий американский лидер Дональд Трамп ещё не принял окончательного решения об отправке комплексов Patriot, Stinger и другой тяжёлой техники, однако временно от этой идеи отказался, мотивировав своё решение нехваткой собственных запасов. Об этом рассказал политолог Сергей Маркелов.

«Есть пересечение двух конфликтов. Решение США о неподдержке дальнейших поставок особо сложной техники связано с несколькими факторами. Первое — Трамп хочет протестировать и склонить Украину к переговорному процессу. Второе — более верифицированный аргумент, неизвестно, что на Ближнем Востоке произойдёт», — отметил эксперт.