Конфликт на Украине достиг важного момента из-за действий Вооружённых сил России и решения США приостановить поставки зенитных ракет Patriot. Такой вывод сделали журналисты американской газеты The Washington Post.

По информации издания, решение США о приостановке поставок может привести к серьёзным последствиям.

«Изнурительная война на Украине <…> достигла критической точки», — сообщает издание.

Журналисты отмечают несколько проблем. На Украине наблюдается нехватка боеприпасов и оборонительного вооружения. Также ощущается дефицит войск. Высокие потери среди военнослужащих составляют около 400 000 солдат. Кроме того, многие молодые граждане дезертируют и уезжают за границу, чтобы избежать призыва.

«Другими словами, в войне на истощение преимущество у России. Что действительно было у Украины, так это твёрдая поддержка Соединённых Штатов», — указывают авторы статьи.