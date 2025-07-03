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2 июля, 21:45

В Госдепе раскрыли отношение Трампа к конфликту на Украине

Госдеп: Завершение конфликта на Украине остаётся для Трампа приоритетом

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Для президента США Дональда Трампа важнейшей задачей остаётся завершение конфликта на Украине и установление мира. Об этом рассказала пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.

Трамп считает, что для этого нужно сначала добиться немедленного прекращения огня, а затем начать переговоры для долгосрочного урегулирования ситуации.

«Приоритетом президента Трампа является прекращение войны России и Украины посредством устойчивого урегулирования путём переговоров, которым предшествует немедленное прекращение огня», — сказала она на регулярном брифинге для журналистов.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что американский лидер Дональд Трамп, проанализировав ситуацию вокруг конфликта на Украине, пришёл к выводу, что его урегулирование является значительно более сложной задачей, чем он предполагал ранее. Путин подчеркнул, что его коллега, стремясь найти пути решения, в полной мере осознал сложность и многоаспектность происходящих событий.

Анастасия Никонорова
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