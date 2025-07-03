В Госдепе раскрыли отношение Трампа к конфликту на Украине

Для президента США Дональда Трампа важнейшей задачей остаётся завершение конфликта на Украине и установление мира. Об этом рассказала пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.

Трамп считает, что для этого нужно сначала добиться немедленного прекращения огня, а затем начать переговоры для долгосрочного урегулирования ситуации.

«Приоритетом президента Трампа является прекращение войны России и Украины посредством устойчивого урегулирования путём переговоров, которым предшествует немедленное прекращение огня», — сказала она на регулярном брифинге для журналистов.