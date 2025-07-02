«Сдача Украины»: Профессор объяснил, почему Трамп заинтересован во встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп хочет замедлить сближение России и Китая, а также интеграционные процессы в БРИКС, поэтому он заинтересован в личной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, уверен профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, американскому лидеру нужны конкретные успехи во внешней политике. Тем не менее глава Белого дома рискует столкнуться с противоборством.

«Прежде всего в самих США Трампа будут обвинять в излишних симпатиях к России и сдаче Украины. Да и европейские союзники могут спровоцировать такое осложнение ситуации вокруг той же Украины, такой градус эскалации, что двухсторонние контакты [Путина и Трампа] будут осложнены», — отметил собеседник «Вечерней Москвы».