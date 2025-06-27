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27 июня, 15:20

Путин счёл искренними усилия Трампа по урегулированию ситуации на Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что высоко оценивает усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Выступая перед журналистами, российский лидер подчеркнул, что Трамп действует искренне и прилагает реальные усилия для достижения мира.

«Я уже говорил об этом и повторю публично: президент Трамп действительно стремится к урегулированию ситуации на украинском направлении. Мы это ценим — как и его действия внутри страны и на Ближнем Востоке», — отметил Путин на пресс-конференции оп итогам саммита ЕАЭС в Минске.

Западные СМИ приписали Трампу разочарование из-за требований Путина
Западные СМИ приписали Трампу разочарование из-за требований Путина

А ранее президент России высоко оценил усилия американского коллеги Дональда Трампа по возвращению во власть, назвав его мужественным человеком. По словам российского лидера, лидер Белого дома прошёл большой путь.

Марина Фещенко
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