Путин счёл искренними усилия Трампа по урегулированию ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что высоко оценивает усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Выступая перед журналистами, российский лидер подчеркнул, что Трамп действует искренне и прилагает реальные усилия для достижения мира.

«Я уже говорил об этом и повторю публично: президент Трамп действительно стремится к урегулированию ситуации на украинском направлении. Мы это ценим — как и его действия внутри страны и на Ближнем Востоке», — отметил Путин на пресс-конференции оп итогам саммита ЕАЭС в Минске.