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27 июня, 15:20

«Будем с удовольствием готовить встречу»: Путин высказался о переговорах с Трампом

Путин заявил о готовности ко встрече с Трампом

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности ко встрече с лидером США Дональдом Трампом. Соответствующее заявление прозвучало на пресс-конференции после саммита ЕАЭС в Минске.

«Я всегда открыт к контактам, к встречам. Знаю, что и господин Трамп тоже говорил о возможности встреч. Ну, я так же, как и он, считаю, что такие встречи нужно готовить», — сказал Путин

Президент добавил, что встреча вполне возможна, «и мы с удовольствием будем её готовить».

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Ранее Трамп заявил о намерении вновь провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Главной темой обсуждения станет урегулирование на Украине. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО.

Никита Никонов
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