«Будем с удовольствием готовить встречу»: Путин высказался о переговорах с Трампом
Путин заявил о готовности ко встрече с Трампом
Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности ко встрече с лидером США Дональдом Трампом. Соответствующее заявление прозвучало на пресс-конференции после саммита ЕАЭС в Минске.
«Я всегда открыт к контактам, к встречам. Знаю, что и господин Трамп тоже говорил о возможности встреч. Ну, я так же, как и он, считаю, что такие встречи нужно готовить», — сказал Путин
Президент добавил, что встреча вполне возможна, «и мы с удовольствием будем её готовить».
Ранее Трамп заявил о намерении вновь провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Главной темой обсуждения станет урегулирование на Украине. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО.