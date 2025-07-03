FT: Трамп и Зеленский в пятницу обсудят приостановку помощи Киеву

Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский, как ожидается, проведут телефонный разговор в пятницу, в ходе которого обсудят приостановку американской военной помощи Украине. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

По данным Politico, Вашингтон и Киев уже работают над организацией этого звонка.

Собеседники FT утверждают, что Зеленский намерен затронуть тему неожиданной паузы в поставках ключевого вооружения, а также поднять вопрос о возможных будущих поставках оружия по коммерческим контрактам.