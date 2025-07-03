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3 июля, 11:12

FT: Трамп и Зеленский в пятницу обсудят приостановку помощи Киеву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff, Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff, Gints Ivuskans

Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский, как ожидается, проведут телефонный разговор в пятницу, в ходе которого обсудят приостановку американской военной помощи Украине. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

По данным Politico, Вашингтон и Киев уже работают над организацией этого звонка.

Собеседники FT утверждают, что Зеленский намерен затронуть тему неожиданной паузы в поставках ключевого вооружения, а также поднять вопрос о возможных будущих поставках оружия по коммерческим контрактам.

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Решение Пентагона приостановить часть поставок вооружений Украине вызвало нервную реакцию в Киеве. Украинские чиновники поспешили потребовать разъяснений, а в местных СМИ и телеграм-каналах вспыхнула паника. Президенту Зеленскому пришлось экстренно созвать совещание, а глава офиса Ермак лично успокаивал общественность, призывая «меньше рефлексировать» и дождаться официальной информации от партнёров.

Марина Фещенко
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