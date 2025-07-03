Песков: Чем меньше ракет получит Украина, тем ближе будет конец СВО
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что окончание специальной военной операции на Украине произойдёт быстрее, если Киев получит меньше западного оружия.
«Чем меньше ракет поступает из-за границы на Украину, тем ближе конец специальной военной операции», — указал представитель Кремля.
Также Песков добавил, что Россия внимательно следит за ситуацией с остановкой поставок оружия из США в Киев. Он отметил, что американская промышленность не успевает производить ракеты в нужном количестве, так как много поставок идёт в Израиль.
«По всей видимости, просто не успевает [американская] промышленность производить ракеты в необходимом количестве, тем более, что очень много поставок, очевидно, было и в Израиль, и на Украину они продолжаются. Определённые проблемы в этом плане есть», — добавил Песков.
Напомним, США приостановили поставки вооружений на Украину, включая десятки ракет для ЗРК Patriot, свыше сотни ракет Hellfire и десятки ракет Stinger, из-за истощения запасов американской армии. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила эту информацию, отметив, что приоритетом для США остаются их национальные интересы. А представитель Белого дома заявил, что США заморозили поставки оружия не только Украине. Он рассказал что ряд стран лишился приоритета в получении военной техники и боеприпасов, но какие это страны, чиновник не уточнил.