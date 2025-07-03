Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что окончание специальной военной операции на Украине произойдёт быстрее, если Киев получит меньше западного оружия.

«Чем меньше ракет поступает из-за границы на Украину, тем ближе конец специальной военной операции», — указал представитель Кремля.

Также Песков добавил, что Россия внимательно следит за ситуацией с остановкой поставок оружия из США в Киев. Он отметил, что американская промышленность не успевает производить ракеты в нужном количестве, так как много поставок идёт в Израиль.