Зеленский рассказал о «важной беседе» с Трампом
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Владимир Зеленский заявил, что провёл «очень важный и содержательный» разговор с Дональдом Трампом. По его словам, в ходе беседы стороны обсудили обстановку на фронте, включая российские авиаудары, и возможности укрепления системы ПВО.
«Президент Трамп хорошо осведомлён о ситуации, за что я благодарен ему. Мы договорились активизировать усилия по усилению защиты украинского неба и провести встречу наших команд», — отметил Зеленский.
Кроме того, обсуждались перспективы сотрудничества в оборонной промышленности, в том числе совместные проекты, связанные с производством дронов и передовых технологий. По словам украинского лидера, Киев готов к прямому взаимодействию с американской стороной.
Напомним, Зеленский заявил о подготовке к беседе с Дональдом Трампом на фоне остановки поставок американского оружия в Киев. В тот же день Трамп провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным, в котором, как сообщается, обсуждались вопросы безопасности и текущая ситуация на Украине.