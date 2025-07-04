Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 15:06

Зеленский рассказал о «важной беседе» с Трампом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Владимир Зеленский заявил, что провёл «очень важный и содержательный» разговор с Дональдом Трампом. По его словам, в ходе беседы стороны обсудили обстановку на фронте, включая российские авиаудары, и возможности укрепления системы ПВО.

«Президент Трамп хорошо осведомлён о ситуации, за что я благодарен ему. Мы договорились активизировать усилия по усилению защиты украинского неба и провести встречу наших команд», — отметил Зеленский.

Кроме того, обсуждались перспективы сотрудничества в оборонной промышленности, в том числе совместные проекты, связанные с производством дронов и передовых технологий. По словам украинского лидера, Киев готов к прямому взаимодействию с американской стороной.

Аналитики объяснили, как Путин заставил Трампа «паниковать»
Аналитики объяснили, как Путин заставил Трампа «паниковать»

Напомним, Зеленский заявил о подготовке к беседе с Дональдом Трампом на фоне остановки поставок американского оружия в Киев. В тот же день Трамп провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным, в котором, как сообщается, обсуждались вопросы безопасности и текущая ситуация на Украине.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Владимир Зеленский
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar