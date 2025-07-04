Зеленский рассказал о «важной беседе» с Трампом

Владимир Зеленский заявил, что провёл «очень важный и содержательный» разговор с Дональдом Трампом. По его словам, в ходе беседы стороны обсудили обстановку на фронте, включая российские авиаудары, и возможности укрепления системы ПВО.

«Президент Трамп хорошо осведомлён о ситуации, за что я благодарен ему. Мы договорились активизировать усилия по усилению защиты украинского неба и провести встречу наших команд», — отметил Зеленский.