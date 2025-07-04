Аналитики объяснили, как Путин заставил Трампа «паниковать»
NetEase: Трамп паникует из-за объявленной Путиным четырёхдневной поездки в Китай
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Президент РФ Владимир Путин проведёт четырёхдневный официальный визит в Китай, что может спровоцировать ответные действия со стороны США. Об этом сообщили китайские аналитики в материале NetEase.
«Трамп запаниковал...» — подчеркнули обозреватели.
Эксперты NetEase связали возможную реакцию Вашингтона с политикой Дональда Трампа, который с января 2025 года временно воздерживался от новых санкций против России. Несмотря на регулярные угрозы со стороны американских властей, реальных ограничений так и не последовало. Однако в последнее время Трамп начал говорить о возможном ужесточении санкционного режима.
Китайские аналитики считают, что продолжительный визит Путина в КНР стал одним из факторов, вызвавших недовольство США. По их мнению, Вашингтон стремится расколоть союз Москвы и Пекина, надеясь привлечь Россию к совместному давлению на Китай. Однако готовность российского президента провести четыре дня в Поднебесной, по оценкам экспертов, подтверждает крепкие стратегические отношения между двумя странами.
Ранее Life.ru сообщал, что на встрече министра иностранных дел Китая Ван И с главой дипломатии ЕС Кайей Каллас стало известно, что Китай выступает против поражения России в украинском конфликте. Этот конфликт продолжает оставаться серьёзным препятствием в отношениях между Китаем и Евросоюзом. ЕС выражает обеспокоенность поставками Китаем товаров двойного назначения, считая, что они оказывают поддержку российской экономике и оборонной промышленности.