Президент РФ Владимир Путин проведёт четырёхдневный официальный визит в Китай, что может спровоцировать ответные действия со стороны США. Об этом сообщили китайские аналитики в материале NetEase.

«Трамп запаниковал...» — подчеркнули обозреватели.

Эксперты NetEase связали возможную реакцию Вашингтона с политикой Дональда Трампа, который с января 2025 года временно воздерживался от новых санкций против России. Несмотря на регулярные угрозы со стороны американских властей, реальных ограничений так и не последовало. Однако в последнее время Трамп начал говорить о возможном ужесточении санкционного режима.

Китайские аналитики считают, что продолжительный визит Путина в КНР стал одним из факторов, вызвавших недовольство США. По их мнению, Вашингтон стремится расколоть союз Москвы и Пекина, надеясь привлечь Россию к совместному давлению на Китай. Однако готовность российского президента провести четыре дня в Поднебесной, по оценкам экспертов, подтверждает крепкие стратегические отношения между двумя странами.