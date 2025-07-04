Ван И дал понять Каллас, что Китаю невыгодно поражение России на Украине
Ван И. Обложка © kremlin.ru
Министр иностранных дел КНР Ван И в ходе переговоров с главой дипломатии ЕС Кайей Каллас дал понять, что Китаю невыгодно поражение России в украинском конфликте. По данным South China Morning Post, Пекин опасается, что в случае ослабления Москвы США могут перенести фокус своего внимания на Китай.
Издание отмечает, что российско-украинский конфликт остаётся одним из ключевых разногласий между КНР и ЕС. Европейская сторона критикует Китай за поставки товаров двойного назначения, которые, по мнению Брюсселя, поддерживают российскую экономику и ВПК. Накануне встречи Каллас публично осудила китайские компании, назвав их «спасательным кругом» для Москвы.
Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов высказал мнение, что президент США Дональд Трамп заинтересован в личной встрече с Владимиром Путиным, чтобы замедлить сближение России и Китая, а также ослабить интеграционные процессы в БРИКС. По словам эксперта, американский лидер ищет победы во внешней политике.