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5 июля, 05:05

Трамп признал, что Россия справляется с санкциями и назвал Путина профессионалом

Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff / Life.ru

Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff / Life.ru

Президент США Дональд Трамп, комментируя недавний телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, откровенно признал, что России удаётся эффективно противостоять введённым против неё санкциям. При этом глава Белого дома назвал коллегу «профессионалом».

Трамп подчеркнул, что во время состоявшегося 3 июля разговора санкционная тема обсуждалась особенно активно. По его словам, Путин хорошо осознаёт возможность введения новых ограничений в связи с ситуацией на Украине. При этом американский лидер недвусмысленно дал понять, что Москва демонстрирует впечатляющую устойчивость к экономическому давлению.

«Ему удавалось справляться с санкциями. Но это довольно жёсткие санкции», — отметил республиканец.

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Ранее стало известно, что Словакия вновь заблокировала введение новых санкций Европейским союзом против России. Это решение было принято в Брюсселе на встрече послов стран ЕС, где обсуждали 18-й пакет ограничительных мер. Братислава решила продолжать накладывать вето на антироссийские санкции до тех пор, пока не будет найдено решение по вопросу компенсаций для страны.

Артём Гапоненко
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