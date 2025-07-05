Трамп признал, что Россия справляется с санкциями и назвал Путина профессионалом

Президент США Дональд Трамп, комментируя недавний телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, откровенно признал, что России удаётся эффективно противостоять введённым против неё санкциям. При этом глава Белого дома назвал коллегу «профессионалом».

Трамп подчеркнул, что во время состоявшегося 3 июля разговора санкционная тема обсуждалась особенно активно. По его словам, Путин хорошо осознаёт возможность введения новых ограничений в связи с ситуацией на Украине. При этом американский лидер недвусмысленно дал понять, что Москва демонстрирует впечатляющую устойчивость к экономическому давлению.

«Ему удавалось справляться с санкциями. Но это довольно жёсткие санкции», — отметил республиканец.