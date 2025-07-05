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4 июля, 22:07

Словакия вновь заблокировала 18-й пакет санкций ЕС против России

Словакия снова заблокирована новые санкции Европейского союза против России. Это произошло в пятницу в Брюсселе на уровне послов стран ЕС, где обсуждался 18-й пакет ограничений. Об этом сообщило агентство TASR.

Словацкое правительство намерено продолжать накладывать вето на антироссийские санкции, пока не будет улажен вопрос о компенсациях для страны, указано в материале. Также необходимо минимизировать негативные последствия запрета на импорт газа из России, который Еврокомиссия (ЕК) планирует с 1 января 2028 года. Братислава продолжает переговоры с ЕК о получении энергетического сырья в случае прекращения поставок из Москвы.

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Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил об обсуждении 18-го пакета санкций со Словакией. Он заявил, что этот пакет станет «самым жёстким за 3,5 года».

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krisy

Лия Мурадьян
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