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30 июня, 08:45

У главы МИД Украины случилась истерика из-за призыва Словакии «простить» Россию

Сибига резко ответил главе МИД Словакии Бланару на призыв простить Россию

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время общения с журналистами на встрече министров иностранных дел Евросоюза. Обложка © AP/TASS

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время общения с журналистами на встрече министров иностранных дел Евросоюза. Обложка © AP/TASS

Заявление главы МИД Словакии Юрая Бланара о необходимости наладить диалог с Россией и «когда-нибудь простить всё, что произошло» вызвало резкую реакцию со стороны замглавы МИД Украины Андрея Сибиги.

«Те, кто никого не потерял в этой войне, не имеют права делать подобные заявления», — эмоционально отреагировал Сибига в соцсети X.

Ранее Бланар отметил, что урегулирование конфликта невозможно без контакта с Москвой. Кроме того, он выразил мнение, что глобальный ЮГ, к которому относятся в первую очередь Индия, Китай, Бразилия, Мексика и страны Африки, следует вовлечь в обсуждение гарантий безопасности на Украине.

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Марина Фещенко
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