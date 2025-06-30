У главы МИД Украины случилась истерика из-за призыва Словакии «простить» Россию

Заявление главы МИД Словакии Юрая Бланара о необходимости наладить диалог с Россией и «когда-нибудь простить всё, что произошло» вызвало резкую реакцию со стороны замглавы МИД Украины Андрея Сибиги.

«Те, кто никого не потерял в этой войне, не имеют права делать подобные заявления», — эмоционально отреагировал Сибига в соцсети X.