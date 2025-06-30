У главы МИД Украины случилась истерика из-за призыва Словакии «простить» Россию
Сибига резко ответил главе МИД Словакии Бланару на призыв простить Россию
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время общения с журналистами на встрече министров иностранных дел Евросоюза. Обложка © AP/TASS
Заявление главы МИД Словакии Юрая Бланара о необходимости наладить диалог с Россией и «когда-нибудь простить всё, что произошло» вызвало резкую реакцию со стороны замглавы МИД Украины Андрея Сибиги.
«Те, кто никого не потерял в этой войне, не имеют права делать подобные заявления», — эмоционально отреагировал Сибига в соцсети X.
Ранее Бланар отметил, что урегулирование конфликта невозможно без контакта с Москвой. Кроме того, он выразил мнение, что глобальный ЮГ, к которому относятся в первую очередь Индия, Китай, Бразилия, Мексика и страны Африки, следует вовлечь в обсуждение гарантий безопасности на Украине.