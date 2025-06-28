В МИД Украины пригрозили покупателям российской нефти
Сибига: Украина введёт санкции против стран, покупающих нефть у России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andreas Wolochow
Министерство иностранных дел Украины объявило о планах ввести ограничительные меры против государств, которые не прекратят приобретать российскую нефть. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Сибига, сообщает украинское издание «Страна.ua».
По словам украинского министра, в скором времени Киев намерен инициировать санкционные действия в отношении таких стран, чтобы снизить финансовые поступления в бюджет России, получаемые от экспорта энергоносителей.
Он отметил, что Россия до сих пор получает колоссальный доход со своих газовых и нефтяных ресурсов. Поэтому давить Украине нужно именно на этот сектор, а в особенности на покупателей. В Киеве уверены, что это экономически изолирует РФ.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что антироссийские санкции отнюдь не помогают европейской экономике. При этом РФ не ощущает значительного ущерба от них. Похожее мнение высказал и словацкий премьер Фицо. Он сказал, что ограничения на бумаге смотрятся «секси» но эффективность у них крайне низкая.