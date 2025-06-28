В МИД Украины пригрозили покупателям российской нефти

Министерство иностранных дел Украины объявило о планах ввести ограничительные меры против государств, которые не прекратят приобретать российскую нефть. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Сибига, сообщает украинское издание «Страна.ua».

По словам украинского министра, в скором времени Киев намерен инициировать санкционные действия в отношении таких стран, чтобы снизить финансовые поступления в бюджет России, получаемые от экспорта энергоносителей.

Он отметил, что Россия до сих пор получает колоссальный доход со своих газовых и нефтяных ресурсов. Поэтому давить Украине нужно именно на этот сектор, а в особенности на покупателей. В Киеве уверены, что это экономически изолирует РФ.