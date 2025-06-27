Путин: Санкции на энергоносители едва ли отразятся на России

Западные санкции в отношении энергетического сектора вряд ли нанесут серьёзный ущерб России. Об этом заявил президент Владимир Путин в разговоре с журналистами.

«Не вижу, чтобы от этих мер была хоть какая-то польза для европейской экономики. Что касается последствий для нас — посмотрим по мере развития ситуации, но не думаю, что они окажут на Россию какое-то значимое влияние», — отметил он в ходе общения с журналистами в Минске.