Путин: Санкции на энергоносители едва ли отразятся на России
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Западные санкции в отношении энергетического сектора вряд ли нанесут серьёзный ущерб России. Об этом заявил президент Владимир Путин в разговоре с журналистами.
«Не вижу, чтобы от этих мер была хоть какая-то польза для европейской экономики. Что касается последствий для нас — посмотрим по мере развития ситуации, но не думаю, что они окажут на Россию какое-то значимое влияние», — отметил он в ходе общения с журналистами в Минске.
А ранее в ходе встречи с руководителями мировых информагентств президент России Владимир Путин заверил, что российско-белорусские отношения выстоят перед санкционным давлением. Глава государства отметил, что Москва и Минск знают, что делать, чтобы развивать отношения и экономики стран.