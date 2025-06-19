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18 июня, 22:40

Путин уверен, что у России и Белоруссии «всё получится», несмотря на санкции

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

В ходе встречи с руководителями мировых информагентств президент России Владимир Путин заверил, что российско-белорусские отношения выстоят перед санкционным давлением. Глава государства отметил, что Москва и Минск знают, что делать, чтобы развивать отношения и экономики стран.

«По поводу «плана Б», первый — это «план А». И там прописано, что и как мы должны делать для того, чтобы развивать наши отношения и наши экономики. Потом «план Б»: если что-то не получается, смотри «план А». У нас всё получится. Даже нет никаких сомнений», — ответил российский лидер на вопрос генерального директора БЕЛТА Ирины Акулович об усилении санкционного давления.

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Ранее в Швейцарии признали введение санкций против России ошибочным шагом. Ряд граждан Евросоюза ожидает, что РФ проявит понимание и поможет преодолеть последствия этого шага. Несмотря на участие в отдельных санкционных инициативах, Швейцария сохраняет нейтралитет и придерживается его на практике.

Алена Пенчугина
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