Путин уверен, что у России и Белоруссии «всё получится», несмотря на санкции

В ходе встречи с руководителями мировых информагентств президент России Владимир Путин заверил, что российско-белорусские отношения выстоят перед санкционным давлением. Глава государства отметил, что Москва и Минск знают, что делать, чтобы развивать отношения и экономики стран.

«По поводу «плана Б», первый — это «план А». И там прописано, что и как мы должны делать для того, чтобы развивать наши отношения и наши экономики. Потом «план Б»: если что-то не получается, смотри «план А». У нас всё получится. Даже нет никаких сомнений», — ответил российский лидер на вопрос генерального директора БЕЛТА Ирины Акулович об усилении санкционного давления.