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Регион
18 июня, 19:36

В Швейцарии признали введение санкций против России ошибочным шагом

Политик Кёппель: Швейцария допустила ошибку, поддержав антироссийские санкции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Studio

На полях ПМЭФ швейцарский политик и публицист Роджер Кёппель заявил, что решение Швейцарии поддержать ограничения против Москвы было неверным. По его словам, ряд граждан Евросоюза ожидает, что Россия проявит понимание и поможет преодолеть последствия этого шага.

«Суть конфликта в том, что Швейцария приняла санкции Европейского союза, не все, но некоторые из них против России. Моё личное мнение по этому поводу таково: я думаю, что это ошибка», — цитирует Кёппеля Lenta.ru.

Он также добавил, что несмотря на участие в отдельных санкционных инициативах, Швейцария сохраняет нейтралитет и придерживается его на практике. В частности, политик подчеркнул, что страна не занимается поставками вооружений на Украину и не вовлечена в военное противостояние.

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А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Канада переходит все границы, продолжая вводить новые санкции против России. По его словам, канадцы пытаются бежать впереди телеги. Оттава демонстрирует свою готовность к максимально жёстким рестрикциям, действуя излишне поспешно.

Тимур Хингеев
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